Diyarbakır'da bir alkollü mekanda iddiaya göre kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma bir anda ortalığı savaş alanına çevirdi. Tartışmanın alevlenmesiyle kalabalık kadın erkek demeden birbirine saldırdı, şişeler havada uçuştu. O anlar an be an cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir alkollü mekanda iddiaya göre, gece saatlerinde kız meselesinden kaynaklı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şişelerin havada uçuştuğu kavgada kandın erkek demeden tartışanlar birbirlerine saldırdı. Güçlükle ayrılmaya çalışılan taraflar mekanı bir birine katarken, kavgaya katılan bir kadının ettiği küfürler görenleri şoka soktu. O anlar an be an cep telefonu kameralarına yansırken olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırdı.

Genç avukat da aynı mekanda kurban gitmişti

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda aynı mekanda iki grubun kavgasını ayırmaya çalışan avukat Armanç Arkaş, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR