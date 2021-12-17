Son dakika haberi | Kız arkadaşa laf atma kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

ANTALYA (DHA) - Serik'te Volkan Yılmaz'ın kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartıştığı kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Volkan Yılmaz'ın bıçaklandıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bir iş yerinin önüne gelmesi, yığılıp yere düşmesi, bıçaklayanların olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. Evine yakın mesafede yaşanan kavgayı gören baba Adem Yılmaz'ın, oğlunu aracıyla gelip hastaneye götürmesi görüntülere yansıdı.

Antalya'da dev hortum korkuttu! O anlar kamerada Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet