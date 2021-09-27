Son dakika haber! Kırklareli'nde başı pet şişeye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haber! Kırklareli'nde başı pet şişeye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kırklareli'nde başı pet şişeye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başı pet şişeye sıkışan yavru kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başı pet şişeye sıkışan yavru kediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Atatürk Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'taki evinin bahçesinde kedi sesi duyan Mehmet Ali Akyıldız, yavru bir kedinin başının şişeye sıkıştığını fark etti.

Kediyi kendi imkanları ile kurtaramayan Yıldırım, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri kedinin başının sıkıştığı bölgeyi spiral makinesi ile keserek kurtardı.

Akyıldız, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Son dakika haber! Kırklareli'nde başı pet şişeye sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
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