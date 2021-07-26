Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
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Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi şehit oldu. Şehidin Kırıkkale'deki baba ocağına acı haber ulaştı.

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı (Irak Kuzeyi/Hakurk) bölgesinde 26 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemizden yol emniyetine çıkan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ACI HABER MEMLEKETİNE ULAŞTI

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi'ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü
Kuzey Irak'tan acı haber! Uzman Çavuş Halil Çelebi, terör saldırısında şehit düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Son Dakika | Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
MSB, Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
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