Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberlerine göre IRAK'ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın acı haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi.