Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
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Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü

19.11.2020 00:44 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:48
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberlerine göre IRAK'ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın acı haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi.

IRAK'ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Yarbay Rasim Sayın'ın acı haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan anne ve babasına verildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan harekat bölgesinde bugün meydana gelen araç kazasında Personel Yarbay Rasim Sayın ile Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç, şehit oldu. Yarbay Sayın'ın şehadet haberi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yaşayan Ayşe-Yaşar Sayın çiftine yetkililer tarafından verildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anne ve babaya taziye ziyaretinde bulunurken, şehit ailesinin evine büyük Türk bayrakları asıldı. Acılı haberi alan Ayşe -Yaşar Sayın, büyük üzüntü yaşarken, komşuları taziyeye geldi.

İZMİR'DE EŞİNE ECI HABER VERİLDİŞehit Yarbay Rasim Sayın'ın şehadet haberi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan eşi Sevda Sayın'a ulaştı. Sekiz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ve öğretmen olduğu öğrenilen Sevda Sayın'a şehadet haberi, Kemalpaşa Kaymakamı Dr. Kemal Kızılkaya, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Pehlivan ve askeri heyet tarafından verildi. Şehadet haberinin ardından eşinin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı.

Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın naaşı memleketi Edirne'ye gönderileceği ve eşi Sevda Sayın'ın sabah Edirne'ye gideceği öğrenildi. Şehit Yarbay Rasim Sayın'ın yarın Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.


- İzmir
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü
Son dakika haber: Kırıkkale ve İzmir'e şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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