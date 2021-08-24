Kazdağları yangını sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kazdağları yangını sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda devam eden orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklama yayımladı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda devam eden orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklama yayımladı.

Kazdağları'nda dün başlayan ve halen devam eden orman yangınına ilişkin Orman Bölge Müdürlüğü bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "23.08.2021 tarihinde saat 09: 18'da Edremit Kazdağı Milli Park Şefliği sınırları içerisindeki Kavurmacılar Mahallesi, Kavurmacılar Mevkiindeki kızılçam ağaç türündeki ormanlık sahada başlayan yangına ilk müdahale 09.36'da havadan yapılmıştır. Yangına havadan 18 helikopter ve 6 uçak ile karadan 37 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 10 ekskavatör ve 9 yer/kara ekibi ile müdahale edilmiştir. Yangına 328 orman işçisi ve diğer kurum personelleri ile yapılan müdahale sonucu karanlık çökmeden yangının önü kesilmiştir. Gece boyu yerden yapılan müdahaleleri takiben 24.08.2021 tarihinde gün doğumuyla birlikte 17 helikopter tekrar müdahaleye başlamıştır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 6 İtfaiye Aracı ile özel sektöre ait 2 kepçede yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Milli Parklar Şefliğinin 236 numaralı bölmesindeki yangınla mücadele çalışmaları devam etmekte olup, henüz yangın kontrol altına alınamamıştır" denildi.

(Hüseyin Tokmak/İHA)

Kazdağları yangını sürüyor
Kazdağları yangını sürüyor
Kazdağları yangını sürüyor
Kazdağları yangını sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
Kazdağları'nda yangından kaçan ayı, alevlerle mücadele eden gönüllüye saldırdı
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son Dakika: Kazdağları'nda orman yangını! Edremit'teki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kazdağları'nda orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Serdar Ortaç Burak Özçivit Burcu Biricik
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kazdağları yangını sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 09:47:42. #1.16#

title