Son dakika haber | Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün...
AA / Meryem Kasım - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak."
AA / Meryem Kasım - Son Dakika Haberleri
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