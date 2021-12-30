Son dakika haber: KAZADA YARALANDI, EHLİYETİNİN UYGUN OLMAMASI NEDENİYLE 4 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Kuru'ya (24) ehliyetinin motosiklet kullanmaya uygun olmaması nedeniyle 4 bin lira ceza kesildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Çağla Çelik (30) yönetimindeki 34 HU 4796 otomobil, alışveriş merkezine giriş yaptığı sırada İsmail Kuru'nun kullandığı 67 AAF 721 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü İsmail Kuru ile motosiklette bulunan Tolga Eroğlu (25) yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu. Kuru ve Eroğlu, ambulansla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü İsmail Kuru'nun ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edilirken motosikleti çekiciyle otoparka alındı. Kuru'ya 4 bin lira para cezası kesildi. Otomobil sürücüsü Çağla Çelik de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.