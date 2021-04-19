Son dakika haber... Kazada yaralanan motosikletli 11 gün sonra öldü
Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında yaralanarak hastanede tedaviye alınan Mehmet Işık (33), 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde trafik kazasında yaralanarak hastanede tedaviye alınan Mehmet Işık (33), 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 8 Nisan Perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Site Caddesi ile Mühendis Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Işık idaresindeki (33) 45 SB 8034 plakalı motosiklet, Serkan T. (24) yönetimindeki 45 SA 0279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada devrilerek yerde metrelerce sürüklenen motosiklek sürücüsü Işık ağır yalandı. Sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Işık, 11 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Işık, bugün Salihli'nin Razlı Mahallesi Mezarlığında defnedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI