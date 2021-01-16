Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü
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Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü

16.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:46

Konya'da gazete dağıtıcılığı yapan 50 yaşındaki Hasan Dayan motosikletine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti. Dayan'ın cansız bedeni dağıttığı gazetelerle örtüldü.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah Altun'un (21) kullandığı otomobil, gazete dağıtıcısı Hasan Dayan yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten metrelerce havaya uçan Dayan, yola düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Dayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dağıttığı gazetelerle Dayan'ın cansız bedeninin örtüldüğü görüldü.

Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Beytullah Altun, gözaltına alındı. Hasan Dayan'ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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