Kazada can verdi, dağıttığı gazetelerle cansız bedeni örtüldü

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Beytullah Altun'un (21) kullandığı otomobil, gazete dağıtıcısı Hasan Dayan yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten metrelerce havaya uçan Dayan, yola düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Dayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dağıttığı gazetelerle Dayan'ın cansız bedeninin örtüldüğü görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Beytullah Altun, gözaltına alındı. Hasan Dayan'ın cansız bedeni ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK