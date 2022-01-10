Son dakika haber | Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı: 2 hafif yaralı - Haberler
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Son dakika haber | Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı: 2 hafif yaralı

Son dakika haber | Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı: 2 hafif yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de kuvvetli yağmur esnasında yoldan çıkıp trafoya çarpan otobüs köprüde askıda kaldı, yolculardan 2'si hafif yaralandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de kuvvetli yağmur esnasında yoldan çıkıp trafoya çarpan otobüs köprüde askıda kaldı, yolculardan 2'si hafif yaralandı.

Kaza, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi Mahallesi'nde D-400 Karayolunda meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Antalya-Kahramanmaraş seferini yapan F.G. idaresindeki 43 ZE 532 plakalı yolcu otobüsü,dere üzerindeki köprüde sağanak yağış nedeniyle kayarak bariyerleri kırıp elektrik trafosuna çarparak köprüde asılı kaldı. Kaza da 2 yolcu hafif yaralandı. Askıda kalan otobüsün dereye uçmaması büyük bir faciayı önledi.Yaralılara olay yerine gelen ambulansla müdahale edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme yapmasının ardından araç çekici yardımcıyla kurtarıldı. - MERSİN

Son dakika haber | Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı: 2 hafif yaralı

Son dakika haber | Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı: 2 hafif yaralı

Son dakika haber | Kaza yapan otobüs köprüde askıda kaldı: 2 hafif yaralı

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