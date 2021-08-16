Son dakika haber! Kayseri'ye şehit ateşi düştü
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Son dakika haber! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Son dakika haber! Kayseri'ye şehit ateşi düştü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haber: IRAK'ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) şehit oldu.

IRAK'ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde teröristlerce el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22) şehit oldu. Tuncer'in acı haberi, Kayseri'de yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Kırşehir'in Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı Tuncer'in acı haberi, Kayseri'de yaşayan ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer'e verildi. Şehidin ağabeyi Hacı Hasan Tuncer'in evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Yılmaz Tuncer'in annesi Dürdane ile babası Fatih Tuncer'in yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "15.08.2021 tarihinde saat 21: 25 sularında Irak kuzeyinde icra edilen operasyon dönüşü (Pençe Yıldırım Harekat Alanı) EYP patlaması sonucunda ağır yaralanan 1999 Mucur nüfusuna kayıtlı Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimiz 17.08.2021 Salı günü Kalem Kırdı Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Kartal Şehitliğinde defnedilecektir" denildi. 

Son dakika haber! Kayseri'ye şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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