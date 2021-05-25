Son dakika haber! KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
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Son dakika haber! KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ merkezli 4 ilde, FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖPDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem imam'ları tarafından kontörlü ve sabit hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen, aralarında muvazzaf ve ihraç askerlerin de bulunduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Kayseri merkezli 4 ilde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber! KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haber! KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haber! KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI
Son dakika haber! KAYSERİ MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU 5 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
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