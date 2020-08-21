Son dakika haber! Kayseri'deki iş insanını 2 milyon euro teklif edilen kiralık katil öldürmüş (2) Bir son dakika haberine göre 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDIİş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Sadık Mert, Müslüm Polat ve Doğan Kılıç da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI İş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Sadık Mert, Müslüm Polat ve Doğan Kılıç da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orhan Adıbelli'yi öldürdüğü iddia edilen kiralık katil Emrah Yıldırım'ın (26) daha önce tutuklandığı olayda tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA