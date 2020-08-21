Son dakika haber! Kayseri'deki iş insanını 2 milyon euro teklif edilen kiralık katil öldürmüş (2)
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Son dakika haber! Kayseri'deki iş insanını 2 milyon euro teklif edilen kiralık katil öldürmüş (2)

Bir son dakika haberine göre 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDIİş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Sadık Mert, Müslüm Polat ve Doğan Kılıç da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! Kayseri'deki iş insanını 2 milyon euro teklif edilen kiralık katil öldürmüş (2)
21.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:56

3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İş insanı Orhan Adıbelli'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden Sadık Mert, Müslüm Polat ve Doğan Kılıç da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Orhan Adıbelli'yi öldürdüğü iddia edilen kiralık katil Emrah Yıldırım'ın (26) daha önce tutuklandığı olayda tutuklu sayısı 4'e yükselmiş oldu.  


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Kaynak: DHA

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