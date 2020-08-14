Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
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Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
14.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:54

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Doğanlı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, A.T. yönetimindeki 51 GT 061 plakalı araç ile H.G. yönetimindeki 34 NT 9929 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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