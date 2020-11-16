Son dakika haber... Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede
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Son dakika haber... Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

16.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:43
Son dakika haber... Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde 'Rakka emiri' H.E.'nin de olduğu 4 Suriye uyruklu, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında örgütün sözde 'Rakka emiri' H.E.'nin de olduğu 4 Suriye uyruklu, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Kasım'da Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşayan 4 Suriye uyruklunun, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek, H.E., Y.Ş., M.H. ve M.E.'yi gözaltına aldı.

ÖRGÜTÜN SÖZDE 'RAKKA EMİRİ' Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularında önemli detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan H.E.'nin, DEAŞ'ın sözde 'Rakka emiri' olduğu, Türkiye'ye geldiği süre içinde Kayseri, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin ile Adana'da örgüt adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Şüphelilerden Y.Ş.'nin ise örgütte sözde 'infazcı' olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... Kayseri'de 'Rakka emiri' ile 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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