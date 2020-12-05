Son dakika haber: Kaymakam sokak hayvanlarını besledi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kaymakam Eşref Akça ve beraberindekiler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kaymakam Eşref Akça ve beraberindekiler sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve hayvan severlerle bir araya gelen Kaymakam Akça, ilçe içerisinde bulunan belirli noktalara yem ve mama bırakarak sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Akça, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için vatandaşlara evlerinde ya da sokak ve caddelerde belirli yerlere bir kap su ve mama koymalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek