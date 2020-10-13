Son dakika haber! Kaymakam Kaykaç, Altınbaş ile Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu

Son dakika habere göre Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Komutanı Halil Altınbaş ile birlikte Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu.

Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Komutanı Halil Altınbaş ile birlikte Jandarma Komando Tabur Komutanlığında incelemede bulundu.

Tabur Komutanı Binbaşı Onur Güven'den tabur hakkında bilgiler alan Kaymakam Kaykaç, "İlçemize yapılan bu büyük yatırım Refahiye'ye ve ilçe halkına hayırlı olsun. Tüm çalışanlara çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı