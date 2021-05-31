Son dakika haber | Kayıp hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da kaybolan 10 adet büyükbaş ve 18 adet küçükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ardahan'da kaybolan 10 adet büyükbaş ve 18 adet küçükbaş hayvan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan kayıp hayvan ihbarları üzerine yapılan takip sonucunda, Göle ilçesi Mollahasan Köyünde ikamet eden M.G. isimli şahsa ait 18 adet küçükbaş hayvan ve Ardahan Merkez Alagöz Köyünde ikamet eden O.U. isimli şahısta ait 10 adet büyükbaş hayvan arazide bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından, sorumluluk bölgesinde hayvan hırsızlıklarının önüne geçilmesi amacıyla resmi ve sivil ekiplerce sürekli olarak denetim ve kontrollerin yapılmasına devam edileceği bildirilirken, vatandaşların huzur ve güven ortamında yaşaması için suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı