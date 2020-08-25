Son dakika haber: Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
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Son dakika haber: Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 6 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı, 4 çocuk babası Yusuf Aslan'ın (34) boş arazide başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

Son dakika haber: Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
25.08.2020 15:32 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:37

KAYSERİ'de, 6 gün önce ailesinin kayıp başvurusu yaptığı, 4 çocuk babası Yusuf Aslan'ın (34) boş arazide başından tüfekle vurulmuş cesedi bulundu. 

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan çoban, boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, tüfekle başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin, 6 gün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Yusuf Aslan'a ait olduğu tespit edildi. 4 çocuk babası Aslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

 


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Kaynak: DHA

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