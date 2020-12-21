Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı
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Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı

21.12.2020 17:18 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:23
Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı

Son dakika haberi... Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ağlı ilçesinde Kayabaşı Mahallesinde ikamet eden Ü.Ş, yol üzerinde bulunan jandarma devriyesinin yanına gelerek 'ormanda hayvan otlatırken ineğinin kayadan düştüğünü' belirterek jandarma ekiplerinden yardım istedi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bölgeye çağrılarak devriye ile birlikte yaralanan hayvan bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Kurtarılan hayvan, veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra sahibine sağlıklı bir şekilde teslim edildi. - KASTAMONU

Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı
Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı
Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı
Son dakika haber! Kayadan düşerek yaralanan büyükbaş hayvanı, jandarma kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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