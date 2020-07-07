Son dakika haber! Kavgada başından vuruldu, 3 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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Son dakika haber! Kavgada başından vuruldu, 3 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Son dakika haberine göre SAMSUN'da 3 ay önce karıştığı kavgada başından tabancayla vurularak yaralanan Onur Yıldız (30), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece, yaşam mücadelesini kaybetti.

Son dakika haber! Kavgada başından vuruldu, 3 ay sonra yaşam mücadelesini kaybetti
07.07.2020 18:50 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:22

SAMSUN'da 3 ay önce karıştığı kavgada başından tabancayla vurularak yaralanan Onur Yıldız (30), tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece, yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Mart'ta Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 191'inci Sokak'a otomobille gelen Adem Memiş (39), B.M., Ü.M. ve U.M. ile burada bulunan Onur Yıldız ve yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın sonlanmasının ardından olay yerinden ayrılan şüpheliler, bir sonra otomobille geri geldi. Bunun üzerine iki grup arasında yeniden kavga çıktı. 

Kavga sırasında şüphelilerden Adem Memiş, tabancayla Onur Yıldız'ı başından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Yıldız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan şüpheliler, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adem Memiş tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tedavisi devam eden ve durumu ağır olan Onur Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. 


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Kaynak: DHA

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