Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (14)
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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (14)

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 32'ye yükseldi (14)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

300 CESET TOPLANDI' İDDİALARINA YALANLAMAKastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

300 CESET TOPLANDI' İDDİALARINA YALANLAMA

Kastamonu Valiliği, sel felaketinin yaşandığı bölgede, '250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği' yönünde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250- 300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

Haber: KASTAMONU,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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