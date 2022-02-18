Son dakika haber: Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü - Haberler
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Son dakika haber: Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran köyü Demirci Mahallesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangını gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Taşköprü itfaiyesi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına müdahale ederek diğer evlere ve yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Halen soğutma çalışmaların devam ettiği yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Son dakika haber: Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

Son dakika haber: Kastamonu'da yangında 1 ev küle döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kastamonu, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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