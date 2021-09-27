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Son dakika haber | Kastamonu'da akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kastamonu'da akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştıkları akrabalarını öldürdükleri gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştıkları akrabalarını öldürdükleri gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde ikamet eden Tarık Doğan (29), iddiaya göre akrabası C.G. tarafından gece saatlerinde çıkan tartışma sonrası silahla vurularak öldürüldü. Tarık Doğan (29) ve şüpheli C.G. arasında daha öncesinden husumet bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, C.G. ve eşi Ö.G.'yi gözaltına aldı.

Tarık Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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