Son dakika haberleri: Kastamonu'da 2 katlı evde yangın

Son dakika haberine göre KASTAMONU'da, 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

KASTAMONU'da, 2 katlı evde çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yukarı Mahallesi'ndeki Şaban Erden'e ait 2 katlı evin alt katında çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangında alevler tüm evi sararken, bu sırada evin üst katında oturanlar, güçlükle dışarı çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Yangın sırasında evde bulunan Şaban Erden, "Evde hanım ile birlikte oturuyorduk. Üst kata dumanlar gelince alt katta yangın çıktığını fark ettik. Hemen dışarı çıktık. Yangın elektrik kontağından çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı