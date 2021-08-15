Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)
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Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)

Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İş makinalarının işyerlerindeki enkazı çıkarmaları Ekiplerin çalışmaları KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor.

İş makinalarının işyerlerindeki enkazı çıkarmaları

Ekiplerin çalışmaları KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor. (1)

Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)
Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya

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Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1) - Haberler
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