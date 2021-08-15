Son dakika haber... KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları (1)
Son dakika haber: İş makinalarının işyerlerindeki enkazı çıkarmaları Ekiplerin çalışmaları KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor.
İş makinalarının işyerlerindeki enkazı çıkarmaları
Ekiplerin çalışmaları KASTAMONU - Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, selden zarar gören işyerlerinden çamur ve enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya