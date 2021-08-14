Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi
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Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi

Anadolu Ajansı / Semih Yüksel - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Selden zarar gören Abana ilçesinin havadan drone ile görüntülenmesi Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü.

Selden zarar gören Abana ilçesinin havadan drone ile görüntülenmesi

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgede Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü. İlçenin sahil şeridi, çay yatağından denize ulaşan ağaç parçaları, tank ve su depoları ile çeşitli malzemelerle doldu. Çay kenarındaki sanayi sitesindeki dükkanların bir kısmı çöktü, belediye garajı ve içerisindeki araçlar, şehir stadyumu ve kapalı halı saha da çay sularının taşıdığı malzemelerle kaplandı.

Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi
Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi
Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi
Son dakika haber: KASTAMONU - Abana'da selin yol açtığı hasar drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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