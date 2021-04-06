Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga
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Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kartal'daki bir hukuk bürosunda meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda uzlaşma için bir araya gelen iki taraf arasında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga
Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga
Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga
Son dakika haber! Kartal'daki bir avukatlık bürosunda silahlı kavga

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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