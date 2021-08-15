Son dakika haber... Kartal'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi... Kartal'da bir otomobilde 4 bin 977 uyuşturucu hap el geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
Kartal'da bir otomobilde 4 bin 977 uyuşturucu hap el geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, G.K yönetimindeki aracı durdurdu. Bu sırada otomobilden inen sürücü kaçmaya başladı.
Kısa süren kovalamacanın ardından sürücüyü yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, 4 bin 977 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu