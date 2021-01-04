Kars Vali Yardımcısı Haskırış, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı
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Kars Vali Yardımcısı Haskırış, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı

04.01.2021 19:37 | Son Güncelleme: 04.01.2021 20:33
Kars Vali Yardımcısı Haskırış, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı

Kars Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış'ın, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında açığa alındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz 2020'de Kars'ta göreve başlayan Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldı.
Haskırış hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanlığınca FETÖ/PYD'ye yönelik başlatılan soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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