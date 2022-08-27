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Son dakika haber | Kargo yoluyla sahte alkol gönderen 2 şahıs gözaltına alındı

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Gelen son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekiplerince kargo yoluyla sahte alkol gönderen 2 şahıs gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekiplerince kargo yoluyla sahte alkol gönderen 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kargoyla 66 ilde farklı adreslerde 2 bin 110 kişiye sahte alkol gönderdiği belirlendi. Bunun üzerine Emniyet tarafından 2 bin 110 kişinin ikametinde sahte alkol araması yapıldı, kişiler zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Sahte alkol nedeniyle 21 Ağustos'ta Van'da 4 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Van Emniyeti KOM birimleri harekete geçti. Yürütülen soruşturmada, Adana ilinden kargo yoluyla farklı illere sahte alkol gönderildiği tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sahte alkolün kargoyla 66 ilde 2110 kişiye gönderildiği belirlendi.

Kargoyla sahte alkol gönderimi yapılan tüm vatandaşların ikametlerinde arama yapılarak muhtemel zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Gözaltına alınan 2 şahıs adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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