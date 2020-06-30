Son dakika haber... Karaman'da bir kişi tuvalette ölü bulundu Gelen son dakika haberine göre Karaman'da bir kişi, umumi tuvalette ölü bulundu.

Karaman'da bir kişi, umumi tuvalette ölü bulundu. Tahsin Ünal Mahallesi 27. sokaktaki Aktekke Camisi yanında bulunan umumi tuvaleti işleten Mehmet Uyrum, tuvalet içerisinde bir kişiyi hareketsiz görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Sedat Şen (53) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in cesedi, olay yerinde yapılan inceleme sonrası, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA