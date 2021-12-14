Kar küreme makinesi otomobili bıçak gibi kesti: 1 ölü

Kar küreme makinesinin önündeki bıçağa çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kar küreme makinesi ile çarpışan Tofaş Kartal marka aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Orhaneli yolu üzerinde Yörükler Mahallesi ile Karıncalı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 72 yaşındaki Halil Bozkurt idaresindeki 16 E 6492 plakalı kartal marka otomobil, Orhaneli istikametine seyrederken karşı istikametten gelen 06 FA 5741 kar küreme kamyonunun önündeki bıçağa çarptı. Yan tarafından bıçağın kestiği otomobilin sürücüsü Halil Bozkurt araçtan yola fırladı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevkedildi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Bozkurt'un hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Halil Bozkurt'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı kazayla ilgili tahkikatbaşlatıldı.