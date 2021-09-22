Son dakika haber... Kale'de "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenlenecek
AA / Mustafa Emeksiz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Denizli'nin Kale ilçesinde, 2-3 Ekim'de "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenleneceği bildirildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, 2-3 Ekim'de "Yöresel Ürün ve Sanat Festivali" düzenleneceği bildirildi.
Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç AA muhabirine, amaçlarının, yerli ve milli üretime dikkat çekmek olduğunu belirtti.
Çarşı Meydanı'nda Kale Kaymakamlığı, Kale Belediye Başkanlığı, Kale Esnaf Odası Başkanlığı, Kale Ziraat Odası Başkanlığı, Kale Milli Eğitim Müdürlüğü ve 32 mahalle muhtarlarıyla düzenleyecekleri festivalde tamamen organik ürünlerin tüketicilerle buluşacağını belirten Sağınç, herkesi festivale davet etti.
Sağınç, 3 Ekim Pazar günü Demet Akalın'ın bir konser vereceğini de sözlerine ekledi.
AA / Mustafa Emeksiz - Son Dakika Haberleri