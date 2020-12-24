Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

24.12.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:25
Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Köse (25) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Akkurt (22) ile sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Ahmet Akkurt, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Köse'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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