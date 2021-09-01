Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
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Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu

Son dakika haber: Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tanır Jandarma Karakolu Komutanlığı ekiplerince M.K (57) isimli şahsın ikamet ettiği ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Tarihi eser niteliğindeki Roma ve İslami döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 1 adet küpe, 1 adet üçlü şamdan, 1 adet haç, 8 adet obje olmak üzere toplam 15 adet tarihi eser, 1 adet çubuk dedektör ele geçirildi.

Şüpheli M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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