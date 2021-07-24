Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
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Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı

Son dakika haber | Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kediyi jandarma kurtardı
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta tabelaya sıkışan kedi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Kavlaklı Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gelen sesler üzerine tabelaya bir kedinin sıkıştığını fark etti.

Jandarma personeli, itfaiye ekiplerinin desteğiyle tabelanın içerisini açarak kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Ekiplerin su ve mama verdiği kedi daha sonra doğal ortamına salındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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