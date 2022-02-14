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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, son 20 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 95 bin liralık sahte banknot ele geçirdi. Operasyonlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca, geçen yıl mayıs ayında düzenlenen operasyonda, "parada sahtecilik ve piyasaya sahte para sürme" suçundan tutuklanan bir sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla sakladığını itiraf ettiği sahte 300 bin dolar, 40 bin lira ve para basmada kullanılan aparatlar da polis ekiplerince ele geçirildi.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Haberler

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