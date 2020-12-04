Kahramanmaraş'ta polislere silahlı saldırıda bulunan zanlı hastanede öldü

Antalya'da, işlediği cinayet nedeniyle aranırken geldiği Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru Barış Göl'ü şehit eden ve yaralı olarak ele geçirilen Muhammet Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Antalya'da cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı. Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, polis ekiplerince av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanmıştı. Zanlı, operasyon sonrası kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. "DUR" İHTARINA UYMADI, VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirilmişti. Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.