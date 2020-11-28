Son dakika haber! Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü

Bir son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve iki kardeşi tedavi altına alındı.