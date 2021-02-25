Son dakika haber... Kahramankazan'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber... Kahramankazan'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

25.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:36
Son dakika haber... Kahramankazan'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Suriyeli bir ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Kordon Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Suriye uyruklu ailenin 4 çocuklarıyla birlikte oturduğu evdeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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