Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti
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Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti

16.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:11

Şanlıurfa'da kafası, şehir merkezinden geçen derenin etrafına konulan demir korkuluklara sıkışan küçük kız, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karakoyun Mahallesi'nde iddiaya göre yabancı uyruklu 4 yaşındaki F.A'nın kafası oyun oynadığı sırada mahalleden geçen derenin etrafına konulan demir korkuluklara sıkıştı.

İTFAİYE, DEMİRİ KESEREK KURTARDI

Küçük kızın kafasını sıkıştığı yerden çıkaramadığını gören mahalleli yardıma koştu. Mahalleli de küçük kızı kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir kesme makası ile korkulukları ayırıp küçük kızı kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Küçük kızın kurtarıldıktan sonra itfaiye erinin kucağındaki mutluluğu ise gözlerden kaçmadı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, ailesine teslim edildi.

Kafası demir korkuluklara sıkışan küçük kızın imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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