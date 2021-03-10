Son dakika haber: Kadirli'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Son dakika haber: Kadirli'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

10.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:39
Son dakika haber: Kadirli'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) a yönelik alınan tedbirler denetlendi.

Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) a yönelik alınan tedbirler denetlendi.

Karatepe, Kuaförler ve Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katılan İlçe Kaymakamı Ahmet Arık, esnaf ve vatandaşlara maske takma, sosyal mesafeye dikkat etme ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kaymakam Arık, denetim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptıkları denetimlerde vatandaşların büyük oranda kurallara uyduklarını gördüğünü söyledi.

Özellikle ev ziyaretlerine son verilmesi gerektiğini ifade eden Arık, "Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Bu virüsü azaltmak, kırmızıdan maviye veya sarıya düşmek bizim elimizde. Osmaniye ve Kadirli olarak bunu başarabiliriz. Vatandaşlarımızda bıkkınlık var ama bunun başka çaresi yok. Aşılama devam ediyor. Herkesin kendi tedbirini alması lazım. İnşallah kontrol altına alacağız. Kovid-19'dan hep birlikte kurtulacağız. Herkes kurallara ve iletişim kurduğu insanlara dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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