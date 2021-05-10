Son dakika haber | Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haberleri... Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü Başkent'te cani koca üvey çocuğunun gözü önünde karısına önce işkence etti sonra bıçaklayarak öldürdü Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın doktor, kocası tarafından önce işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Kadın doktor kocası tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Başkent'te cani koca üvey çocuğunun gözü önünde karısına önce işkence etti sonra bıçaklayarak öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kadın doktor, kocası tarafından önce işkenceye uğradıktan sonra göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay; Cumartesi sabahı saat 06.30'da Ankara'nın Çankaya İlçesi Mutlukent Mahallesi 2017'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdoğan(45), eşi Zeynep Erdoğan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Erdoğan, eşi Zeynep Erdoğan'ı ve Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan 14 yaşındaki A.A.'nın ellerini bağlayarak işkence etmeye başladı. İşkencenin dozunu artıran Mehmet Erdoğan eşi Zeynep Erdoğan'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

14 yaşındaki çocuk elleri bağlı bir şekilde evden kendi imkanlarıyla çıktı

Ertesi gün kendi imkanlarıyla evden elleri bağlı bir şekilde A.A.'nın çıktığını gören komşular, polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeynep Erdoğan'nın 5 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Erdoğan'ın Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olduğu öğrenildi.

Şüpheli arabasında yakalandı

Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını ve Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde eşinin kendisine sürekli "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim" dediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY