Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi.

Valiliğinin açıklamasında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.