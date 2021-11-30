Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI - Haberler
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Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika habere göre KADIKÖY'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Olay dün akşam saat 22.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi.

İstanbul Valiliği'nin olayla ilgili açıklamasında, "Göztepe mahallesinde uygulama yapan ekibimizin "dur" ihtarına uymayan şüpheli

bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan

E.Ç. yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Ç.K. ise yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir" denildi.

Açıklamada, E.Ç.'nin daha sonra yakalandığı üzerinden ise 15 paket uyuşturucu madde, araçta yapılan aramada ise 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve telsiz ele geçirildiği ifade edildi.

Valiliğinin açıklamasında, "Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" bilgisine yer verildi.

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Son dakika haberleri | KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ KİŞİ ÖLDÜ, POLİS GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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