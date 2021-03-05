Son dakika haber: Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı
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Son dakika haber: Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

05.03.2021 16:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:03
Son dakika haber: Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

Son dakika gündem haberi... OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Söğütlüdere köyü Galaaltı Mevkii'nde izinsiz kazı yapan F.T., F.Y., F.Ö. ve A.D. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 manivela, 1 plastik kova, 1 çekiç, 1 murç, 2 bakır tel ve 10 metre kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

     


Son dakika haber: Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN

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