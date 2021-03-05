Son dakika haber: Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Söğütlüdere köyü Galaaltı Mevkii'nde izinsiz kazı yapan F.T., F.Y., F.Ö. ve A.D. jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada şüphelilerin kazı yapmak için kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 manivela, 1 plastik kova, 1 çekiç, 1 murç, 2 bakır tel ve 10 metre kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi ERKAYIRAN