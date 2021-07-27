Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU
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Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAĞITHANE'de 2005 yılında ağzı bantlı halde 23 yerinden bıçaklanmış olarak bulunan Mualla Irmak cinayetinde, 15 yıl sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mohammed Kamal Majid Berkhtar hakkındaki hükmün gerekçesi belli oldu.

KAĞITHANE'de 2005 yılında ağzı bantlı halde 23 yerinden bıçaklanmış olarak bulunan Mualla Irmak cinayetinde, 15 yıl sonra yakalanarak ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mohammed Kamal Majid Berkhtar hakkındaki hükmün gerekçesi belli oldu. Mahkeme gerekçesinde, Mualla Irmak'ın ağzının kapatılmasında kullanılan koli bandı iç yüzeyinde parmak izi bulunan sanığın 6 farklı sahte isim kullanarak neden 15 yılı aşkın bir süre gizlenmiş olduğuna mantıklı bir açıklama getiremediği vurgusu yaptı.

Kağıthane'de 24 Mart 2005 yılında jinekolog Mustafa Arslan'ın yanında sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Mualla Irmak, çalıştığı muayenehanede ağzı ve ayakları koli bandıyla bağlanmış ve 23 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Mualla Irmak'ın cinsel saldırıya uğradığı da tespit edildi. Olayın failleri ise olay yerini temizleyip kaçtı. Olaydan 11 yıl sonra Serkan Güvenç, DNA testi ile yakalanarak yargılandı. Güvenç "Kasten insan öldürmek", "Cinsel saldırı" ve "Hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dosya Yargıtay aşamasındayken Serkan Güvenç cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dava düşürüldü. Kadın doğum muayenehanesinin sahibi doktor Mustafa Arslan hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Savcılık, Mualla Irmak'ın ağzının kapatılmasında kullanılan koli bandı iç yüzeyinden elde edilen bir adet parmak izinin sahibi ise 15 yılın ardından Iraklı Mohammed Kamal Majid Berkhtar'a ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine yakalanan Berkhtar, 1 Aralık 2020'de tutuklandı.

İKİ SUÇTAN CEZA ALDI

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mohammed Kamal Majid Berkhtar 30 Haziran 2021'deki duruşmada, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Zorla ırza geçme" suçundan da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın uzun süre kaçmış olmasını dikkate alan mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

ELİNE BIÇAK TUTTURULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Mahkeme, sanık Berkhtar hakkındaki hükmün gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçede, sanık Berkhtar'ın savunmasında, Serkan Güvenç'in alacağı olduğunu söyleyip "Beraber gidip alalım" demesi üzerine maktülün çalıştığı muayenehaneye gittiklerini, Serkan ve maktülün başka bir odaya gittikleri, 5-10 dakika boğuşma sesleri duyduğunu, odaya girdiğinde maktülün kanlar içinde olduğunu gördüğünü, Serkan'ın elindeki bıçağı eline tutturarak "Seni de öldürürüm" diyerek maktülün bacağına bir kez vurdurduğu şeklinde savunmalarda bulunduğu anlatıldı.

"SAVUNMASI İNANDIRICILIKTAN UZAK"

Sanığın yakalandığında 6 farklı sahte isim kullandığının belirlendiği de anlatılarak "Böyle bir olayı ihbar etmeyerek 15 yılı aşkın süredir farklı kimlikler kullanmak suretiyle neden gizlenmiş olduğu hususunda mantıklı bir açıklama getiremeyen sanığın suça iştirak etmediğini belirten, olay esnasında Serkan isimli şahsın tehdidi sonucunda, eline tutturduğu bıçakla maktülün bacağına bir kez vurduğu yönündeki savunmasının inandırıcılıktan uzak bulunduğu" vurgulandı.

DİĞER SANIKLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİ

Sanığa ait parmak izinin olay ve eylemle doğrudan bağlantılı olan bir nesnenin üzerinde ele geçmiş olması ve olay yerinde üçüncü bir kişinin bulunmadığı yönündeki savunması dikkate alındığında sanığın eyleme iştirak etmediği şeklindeki beyanlarının olayın oluş şekliyle örtüşmediği, sanığın eylemler üzerine doğrudan hakimiyet kurduğu ve suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak veya kendisinin veya başkasının cezadan kurtulmasını temin maksadıyla kasten öldürme ve zorla ırza geçme eylemlerini Serkan Güvenç ile birlikte gerçekleştirdiği sabit görüldüğü belirtildi. Gerekçede, sanığın 15 yılı aşkın bir süre farklı kimlikler kullanarak kaçarak gizlenmiş olması ve suçtan sonraki davranışlarında olumlu bir belirlemeye rastlanılmadığından her iki suç yönünden takdiri indirim hakkı kullanılmadığı da vurgulandı.

Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU
Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU
Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU
Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: JİNEKOLOG MUAYENEHANESİNDEKİ CİNAYET DAVASININ GEREKÇELİ KARARI BELLİ OLDU - Haberler
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