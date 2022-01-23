Son dakika haber: Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Bir son dakika haberine göre Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından köyde başı boş bulunan pitbull barınağa teslim edildi.