Son dakika haber: Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Son dakika haber: Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından köyde başı boş bulunan pitbull barınağa teslim edildi.

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Iğdır Aralık ilçesi Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından köyde başı boş bulunan pitbull barınağa teslim edildi.

Iğdır Aralık Hasanhan köyünde pitbull cinsi köpeğin başıboş gezdiğini gören Hasanhan köyü Jandarma Karakol Komutanlığı personeli durumu hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Köye giden yetkililer pitbull cinsi köpeğe kimse sahip çıkmayınca köpeği özel bir kafese koydular. Köyden alınan pitbull cinsi köpek Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi. - IĞDIR

Son dakika haber: Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

Son dakika haber: Jandarma personeli tarafından başıboş bulunan pitbull barınağa götürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hasanhan Köyü, Jandarma, Aralık, Iğdır, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title