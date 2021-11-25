Son dakika haber | Jandarma, otobüs yolcularına KADES'i tanıttı

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde 'Kadın Destek Uygulaması'nı ( Kades ) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, Tokat- Turhal yolundaki uygulama noktasında, şehirler arası yolcu otobüslerinde KADES'i tanıttı. Durdurulan otobüslerdeki yolculara, KADES hakkında bilgi verildi. Ayrıca yolculara turuncu kurdele hediye edildi. Yolculardan Demet Yıldız, "Jandarmanın konu ile ilgili bilgilendiriyor olması çok güzel. Böyle bir uygulama var ama insanlar bunun bilincinde olmayabilirdi. Jandarmanın bunu anlatması çok güzel" dedi.